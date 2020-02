Am 15. Februar starten die Violetten in Altach in das Frühjahr - aber mit welcher Aufstellung? Das ist natürlich noch offen, allerdings ist eine leichte Tendenz bereits erkennbar. Fast der gesamte Kader konnte ein letztes Mal richtig viel Spielpraxis sammeln, lediglich der Langzeitverletzte Christian Schoissengeyr und der am Oberschenkel angeschlagene Maudo Jarjue fehlten.