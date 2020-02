The Bearded Ladies, das Entwicklerstudio hinter dem gelungenen Rundentaktikspiel „Mutant Year Zero: Road to Eden“, bringt am 17. Februar ein neues Taktikspiel auf den PC. In „Corruption 2029“ führt man ein Team von künstlich verbesserten Hightech-Soldaten in eine dystopische Zukunft, in der ein verdorbenes Regime die Menschheit unterjocht hat. Als Spieler infiltriert man das fiese Regime und ergründet die Ursachen für dessen Verderbtheit. Im Trailer stellen die Entwickler ihr Game näher vor.