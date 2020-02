Herr Bürgermeister, die Ausgliederung der Verkehrssparte aus der Salzburg AG in eine Stadt-Land-Gesellschaft schlug hohe Wellen. Die anderen Parteien fühlten sich dabei überrumpelt.

Von den Plänen haben alle gewusst, weil es im Stadtsenat am 25. November 2019 bereits ein Thema war. Davon gibt es auch ein Protokoll, also verstehe ich die Aufregung nicht. Auch im Steuerungsgremium von Stadt und Land werden viele Fraktionen vertreten sein. Klar ist aber, dass nicht alle bei jedem Punkt mit entscheiden können, sonst bräuchten wir mit der ganzen Sache gar nicht anfangen. Dann würde über alles nur diskutiert werden.



Jetzt soll es schnell gehen und alle Fragen bis zum Jahresende geklärt werden. Warum die Eile?

Wir müssen jetzt gestalten und nicht verwalten. Die politische Konstellation dafür ist momentan ausgesprochen gut. Das war lange Zeit nicht so und die neue Gesellschaft ist notwendig.



Inwiefern?

Damit wir die Planung und Organisation in eine Hand bekommen. Gerade bei der Abstimmung sind wir immer wieder an die Grenzen gestoßen. Wenn alles wie aus einem Guss funktionieren soll, muss man die Organisation in den eigenen Händen haben.



Das ganze Projekt wird sicherlich viel Geld kosten.

Am Ende geht es immer um die Zahlen. Jetzt müssen wir das Anlagevermögen, wie zum Beispiel Garagen etc., bewerten. Möglich wäre auch eine Holding über die Gesellschaft zu stellen. Das Ganze kann nur Miteinander funktionieren und dabei wird jeder auch Abstriche machen müssen.