Eurofighter-Hersteller Airbus hat jüngst öffentlich gestanden, im Rahmen des Verkaufs der Jets an Österreich im Jahr 2003 nicht deklarierte Zuwendungen in Höhe von 55 Millionen Euro geleistet oder in Aussicht gestellt zu haben. Die Opposition sieht sich durch die neue, brisante Eurofighter-Wendung bestätigt und erwartet sich jetzt rasches Handeln in der Causa.