Mit einer Schere in der Hand hat ein 39 Jahre alter Verdächtiger in der Nacht auf Samstag Mitarbeiter eines Obdachlosenheims in Wien bedroht. Zuvor war er bereits wegen des Verdachts auf eine psychische Erkrankung von der Polizei in eine psychiatrische Einrichtung überstellt worden. Nachdem er dort entlassen und in die Unterkunft gebracht worden war, rastete der Mann völlig aus.