Bei einem Amoklauf in der nordostthailändischen Stadt Nakhon Ratchasima, auch Korat City genannt, hat der Schütze am Samstag seine blutige Tat live im Internet übertragen. Der Soldat tötete nach Angaben von thailändischen Behörden 20 Menschen und verwundete viele weitere, als er durch die Stadt fuhr und wahllos auf Menschen schoss. Anschließend verschanzte er sich mit Geiseln in einem Einkaufszentrum.