„Der Sachverhalt ergab sich nach dem Ballabend, als das Geld in mehreren Taschen in den Nachttresor einer Bankfiliale geworfen wurde. Am nächsten Werktag bemerkten wir, dass auf dem Konto eine Einzahlung fehlte“, schreibt das Projektmanagementteam des BRG Enns auf „Krone“-Anfrage: „Daraufhin spielten wir alle möglichen Szenarien durch und kontaktierten Fundbüro, Polizei und Bank. Die Polizei ermittelte sofort in alle Richtungen.“