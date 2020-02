Ein tragischer Unfall hat sich am Freitag am Flughafen von Bangkok ereignet. Weil eine Schleppstange brach, krachte eine Boeing 737 auf den Flugzeugschlepper, der sie zum Gate ziehen sollte. Dabei wurde einer der beiden Arbeiter, die sich in dem Fahrzeug befanden, getötet, sein Kollege erlitt schwere Verletzungen.