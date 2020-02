Auch in der eSports-Szene regiert die Angst

Dass nicht nur Unternehmen, sondern letztlich auch der Endverbraucher die Folgen der Epidemie zu spüren bekommt, zeigt sich unter anderem an der Verschiebung verschiedener Gaming-Events. Ein großes „League of Legends“-Turnier, das von einem Veranstalter in Shanghai ausgerichtet werden sollte, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, bis man „die Sicherheit und Gesundheit der Spieler und Fans sicherstellen“ könne. Blizzards Liga im Online-Shooter „Overwatch“ hat im Februar und März ebenfalls alle Events in China abgesagt.