Rasante Verfolgungsjagd in der Nacht auf Samstag auf der Südautobahn an der Wiener Stadtgrenze: Ein Autolenker hatte mit weit überhöhter Geschwindigkeit eine Zivilstreife der Exekutive überholt und brauste mit seinem BMW mit bis zu 229 km/h in Richtung Traiskirchen. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, erst als der Rowdy die Autobahn bei der Ausfahrt Traiskirchen verließ, konnte die Polizei den Wagen stoppen. Der Lenker hatte mehr als ein Promille Alkohol im Blut.