Vom Parkplatz beim Tauerntunnel gehen wir die Straße bergauf. Nach einer Linkskehre, vor einem neuen Haus, nach rechts auf einen schmalen Ziehweg. Durch ein kurzes Waldstück hinauf zur Neusesswirtalm und zur Straße, die in den Großkessel führt. Auf ihr ins Tal hinein (kurze Zwischenabfahrt) bis zur Muhreralm. Gleich nach den Hütten links über die Bachbrücke, bei einer Weggabelung wieder links (Tafel „zum Tauernhöhenweg“). Kurz am Karrenweg weiter, dann die steileren Waldhänge nach Westen bzw. Südwesten bergauf. Schließlich über flachere, freie Böden nach Südwesten, im Linksbogen auf den Nordostrücken des Schöpfing und zuletzt steil auf den Gipfel (2143 m). Die Abfahrt folgt der Aufstiegsroute. Wer sich unterhalb der Neusesswirtalm den Ziehweg ersparen will, kann auch auf der Straße bleiben.