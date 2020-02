Wieder einmal verursachte ein alkoholisierter Autofahrer in der Steiermark einen schweren Verkehrsunfall: In der Nacht auf Samstag fuhr ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Weiz auf der Schanzsattelstraße von Waisenegg bergwärts in Richtung Fischbach. Gegen 1.40 Uhr kam er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Baum.