Ein 35-Jähriger stellte in der Nacht auf Samstag drei Jugendliche (13, 14) in der Stadt Salzburg die in sein Auto einbrechen wollten und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Jetzt folgt für ihn ein unangenehmes Nachspiel. Denn dabei wurde einer der Jugendlichen leicht verletzt und gegen den Pkw-Besitzer wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.