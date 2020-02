Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend in Mittersill mit der rechten Front seines Wagens einen 13-Jährigen leicht touchiert, der mit einem Zwölfjährigen zu Fuß am Straßenrand unterwegs war. Laut Polizei wurde der Teenager leicht verletzt. Der 57-jährige Pkw-Lenker wies einen Atemalkoholgehalt von 1,16 Promille auf. Er musste seinen Führerschein abgeben.