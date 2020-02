Anmeldung erfolgt online

Zum Beispiel der Ausflug zur Sternwarte Venet am Dienstag. „Mit den Kids bestaunen wir Tirols einzig öffentlich zugängliche Sternwarte“, verrät Ginter. Auch für den Ausflug in die Partnachklamm am 14. Februar sind Meldungen möglich. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online – eine Hotline „Innsbrucker Ferienzug“ wurde zusätzlich eingerichtet. Infos unter: www.junges-innsbruck.at