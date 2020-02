Die britische Prinzessin Beatrice, Enkelin von Queen Elizabeth II., heiratet am 29. Mai. Nach der Hochzeit mit dem Geschäftsmann Edoardo Mapelli Mozzi in der Kapelle des St.-James-Palastes werde die Königin einen „privaten Empfang“ im Garten des Buckingham-Palastes geben, teilte ihr Büro am Freitag in London mit.