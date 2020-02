„Immer mehr Skigäste bleiben bis spät in die Nacht“

„Immer mehr Skigäste bleiben bis spät in die Nacht und feiern auf den Hütten. Betrunken fahren sie dann die Pisten hinunter und gefährden damit nicht nur ihr eigenes Leben“, weiß Josef Gruber, kaufmännischer Leiter der Großarler Bergbahnen. Schwere Unfälle oder Todesfälle habe man oft nur in allerletzter Sekunde verhindern können.