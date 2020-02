Am hellichten Tag brachen zwei Unbekannte am Freitag, gegen 13.15 Uhr, in ein Wohnhaus in Ellmau ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen schlussendlich nur eine originalverpackte Geldtasche ohne Inhalt. Doch auf ihrer Flucht durch den Garten wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Das dürften die beiden bemerkt haben, denn sie vermummten sich sofort und flüchteten zu Fuß über ein schneebedecktes Feld. Doch der Zeuge war nicht leicht abzuschütteln: Er verfolgte das Duo mit seinem Pkw bis zum Recyclinghof.