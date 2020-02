Den Zusammenhalt in der Region hebt Neo-OK-Chef Christoph Prüller hervor. „Die Menschen hier stehen hinter dem Kulm. Als ersten Schritt wollen wir es bei der Veranstaltung schaffen, dass jeder in der Region am Ende sagt, dass das wieder ,sein Kulm‘ ist“, so der frühere Geschwindigkeits-Junkie, der im Speedski-Weltcup mit über 200 km/h auf den Brettern die Abhänge runter raste. 2007 auch am Kulm. Jetzt will Prüller dort den Mythos des Fliegens aufleben lassen. „Es soll um die Sache, den Sport gehen. Auch der Bezug zu den Menschen ist wichtig. Bei der jungen Generation klafft ein Loch, das wollen wir stopfen. Es ist wichtig, dass die Kinder am Gelände stehen und den Skisprung-Stars zuschauen. Denn wenn’s irgendwann einmal keinen Nachwuchs, keinen Betrieb gibt, dann stirbt das hier.“