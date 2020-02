Der Ski-Weltcup macht am 13. und 14. Februar mit einer Herren-Abfahrt sowie einem Super-G in Saalbach Station. Bei Traumwetter konnte die Piste auf dem Zwölferkogel am Freitag fertig präpariert werden. Ex-Abfahrtsweltmeister Hannes Trinkl wird heute außertourlich zu einer Stippvisite erwartet - seine Meinung zur Strecke ist den Veranstaltern besonders wichtig.