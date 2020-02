Vorher war hier das Ausweichquartier für Landesgericht. Jetzt kommt in der Weiserstraße in Salzburg-Schallmoos die neue Polizeischule unter - und das sogar früher als geplant. Ab Mitte März ziehen 140 Polizeischüler in die neue Sicherheitsakademie. Zuvor war die alte Schule in Großgmain wegen technischer Mängel überfallsartig geschlossen worden. Der Standort der Schule musste verlegt werden.