Aber auch die Lehrer waren schon in Ferien-Stimmung: „Die Lehrer sind in der letzten Schulwoche Gott sei Dank recht entspannt gewesen und haben nicht mehr so arg geprüft“, erzählt Thaddäus Philipp aus der zweiten Klasse. In den Ferien steht ein Fach ganz klar an erster Stelle: Skifahren! Für die Schüler des Herz-Jesu-Gymnasiums geht es nach Bad Gastein, Gosau, Kitzbühel und zum Arlberg. „Das Wetter ist ja perfekt!“, freut sich Emilia Meixner. Der Stress kommt früh genug zurück. „März und Mai sind dann die anstrengendsten Monate voller Schularbeiten und Tests. Ich konnte den Start in die Ferien gar nicht erwarten“, so Emanuel Aigner.