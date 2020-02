Eine 22-jährige Radfahrerin ist am Freitag in Innsbruck von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wollte von der Andechsstraße nach links in den Grabenweg einbiegen, als sie von einem hinter ihr fahrenden Lkw eines 40-jährigen Polen erfasst und auf die Straße geschleudert wurde.