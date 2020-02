Es war früher gang und gäbe, dass in den Wirtshäusern sehr viel gesungen wurde, eine Tradition, die heute leider vielerorts verloren gegangen ist. Richi Di Bernardo und sein Männerdoppelsextett Klagenfurt – alles lustige, g’standene Mannder – wollen das Gasthaussingen jetzt wieder beleben. „Unser Haufen hat sich ja vor 30 Jahren selbst in einem Gasthaus zusammengefunden. Wir waren zuerst viel gemeinsam wandern und haben dabei auch viel gesungen. Daraus ist dann das Männerdoppelsextett Klagenfurt entstanden“, erzählt Richi. Freilich, viele der Kärntner Chöre haben ihr Stammlokal, wo nach den Proben „nachgesessen“ und natürlich auch noch weiter gesungen wird. Und es ist kein „Chorlatein“, dass so mancher Sänger die Liedtexte erst im Wirtshaus so richtig erlernte.