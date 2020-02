„Wir halten uns natürlich an die Weisung. Seit dieser Woche gibt es keine Raucherkammerln. Sie wurden alle abgebaut“, sagt Casinos-Sprecher Patrick Minar. Das Unternehmen hatte mit dem Rauchverbot in jeder Filiale Raucherräume eingerichtet. Mal größere, mal kleinere Glaskabinen, wie Salons wirkten sie in den Augen neidischer Wirte. „Boxen, wie auf dem Flughafen, von der Gastronomie streng getrennt“, beschreiben die Casinos Austria. Als Spielbank dürfe man das, meinte das Unternehmen.