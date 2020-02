Finanziell wird der Diebstahl eines 600 Kilogramm schweren Eisentores von der Russengedenkstätte in Laa an der Thaya in Niederösterreich (krone.at berichtete) dem Sponsor und Milliardär Oleg Deripaska wohl kaum wehtun. Verärgert ist man vor allem darüber, dass russische Denkmäler in Österreich oft ins Visier von Vandalen und Kriminellen geraten.