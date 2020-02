Der Öko-Trend spielt der Holzwirtschaft ordentlich in die Hände. Immerhin ist Holz das einzige Material, das nachwächst und CO2 speichert. In Salzburg erwirtschaftet die Holzindustrie rund 1,6 Milliarden Euro des Bruttoinlandsprodukts. Der Exportanteil liegt bei rund 70 Prozent. Das freut Gregor Grill, Geschäftsführer von proHolz: „Wir haben eine geschlossene Wertschöpfungskette.“ Das heißt, vom Baum bis zur Endverarbeitung passiert alles in Salzburg. Während bereits jedes dritte Einfamilienhaus aus Holz ist, gibt es gerade im mehrgeschoßigen Wohnbau noch Luft nach oben. „Jetzt ist die Politik gefordert, das Potenzial im eigenen Land zu nutzen“, ergänzt Grill.