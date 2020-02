Bei dem Horror-Crash in Belgien im Rahmen der Nachwuchsserie Formel 2 war der Franzose Hubert mit seinem Wagen ausgangs der berüchtigten Kurve Eau Rouge zunächst in die Streckenbegrenzung gekracht und anschließend zurück auf die Strecke geschleudert worden. Der US-Amerikaner Juan Manuel Correa konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr mit voller Geschwindigkeit in das Auto von Hubert. Correa erlitt schwere Beinverletzungen.