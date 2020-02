Geklärt ist die tödliche Fahrerflucht von Sierning in Oberösterreich, bei der - wie berichtet - Herbert K. (84) am Fahrrad gerammt worden und gestorben war. Der Todeslenker konnte ausgeforscht werden, weil er am Tatort wieder vorbeikam und ein Polizist rasch reagierte. Der Verdächtige ist ebenfalls 84 Jahre alt und will den Unfall nicht wahrhaben.