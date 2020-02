Weitere Einbruchsdiebstähle begangen

Bei dem Mann handle es sich um einen 38-jährigen Kosovaren, der im Schrunser Fall konkret tatverdächtig sei, so die Polizei. Der Mann, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Graz bestand, soll laut Polizei 2015 in Tirol und Vorarlberg mehrere Einbruchsdiebstähle in Hotels und weitere Gebäude verübt haben, ebenso soll er 2018 an drei Einbruchsdiebstählen in Tirol beteiligt gewesen sein. Dabei erbeutete er Diebesgut im Wert von 18.000 Euro, der entstandene Sachschaden belief sich auf rund 21.000 Euro. Dies sei durch entsprechende Spuren an den Tatorten belegt, so ein Ermittler des Vorarlberger Landeskriminalamts.