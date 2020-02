Lorenz: „Mischgebiet wäre die Lösung“

Um dieses Durcheinander zu verschönern und gleichzeitig leistbaren Wohnraum zu schaffen, plädiert Lorenz für die Umwidmung der Gewerbegebiete in gewerblich geprägte Mischgebiete. In seiner Vision befinden sich – so wie vor der Industriellen Revolution – im Erdgeschoss die Gewerbehallen und darüber normaler Wohnraum. Damit es auch klimafreundlich ist, gibt es auf dem Dach eine Photovoltaikanlage und Pflanzen.