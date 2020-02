Auch vor zwei Monaten ging Räuber mit Alarmpaket nach Hause

Der Überfall erinnert an jenen in Linz-Urfahr vom 5. Dezember des Vorjahres. Auch damals hatte der Räuber in die Raiffeisen-Filiale in der Altenberger Straße ein Plastiksackerl mitgehabt, sprach mit ausländischem Akzent und ging nach dem Coup seelenruhig weg. Ob es derselbe Täter war, ist noch ungeklärt. Falls doch, wird er vom Pech verfolgt. Dann auch bei diesem Überfall ging auf der Flucht das Alarmpaket los, färbte die Beute rot ein.