Die Anmeldung von einer Million Nutzer als Ziel

Nun erhielt „Gronda“ eine Investition in der Höhe von 1,5 Millionen Euro für den weiteren internationalen Ausbau. Damit soll in erster Linie die Präsenz in ganz Europa erhöht werden. Das erklärte Ziel bis Ende des Jahres ist klar vorgegeben: Die Anmeldung von einer Million Nutzer auf der Online-Plattform sowie das Angebot von Jobs aus mehr als zwölf europäischen Ländern. „Damit wären wir die größte F&B Community weltweit und würden auf diese Weise den Grundstein für die weitere Internationalisierung über Europa hinaus legen können“, schildern Schütz, Vicci und Zetzsche.