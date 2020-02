Riskante Ankündigung von Code-Zusendung

Erbost ist Fasser aber weniger über die fehlende Informationsbereitschaft des Unternehmens, als darüber, wie er sein neues Zahlungsmittel erhalten hatte. „Plötzlich lag ein Kuvert mit der Kreditkarte im Postkasten“, erinnert sich Fasser. Auf dem Kuvert prangte groß ein Logo des Kreditkartenbetreibers. „Und jeder konnte ertasten, was sich drin befindet“, schäumt der 50-Jährige. Dass im Begleitschreiben dann auch noch zu lesen war, dass ihm in zwei Tagen die Codes erneut per Post und erneut nicht eingeschrieben zuflattern werden, brachte das Fass aus der Sicht des Innsbruckers zum Überlaufen. „Wenn ein Krimineller den ersten Brief mit der Kreditkarte zufällig in die Hände kommt, wartete er eben zwei Tage vor meinem Briefkasten und kann das ganze Konto leerräumen“, so Fasser, der in einem Mehrparteienhaus wohnt. „Da kann es sein, dass auch fremde Menschen Zugang zu meiner Post haben. Ob im Fall eines Missbrauchs dann das Unternehmen Verantwortung übernimmt, bezweifel ich.“