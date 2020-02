Geschäftsmann muss 30 Tage in Haft

Doch McConville hat die Rechnung ohne den Richter gemacht. Dieser schickte den Geschäftsmann für 30 Tage in Haft. In der Begründung seiner Entscheidung sagte Richter Kevin Phillips: „Ich glaube Ihnen nicht. Ich vertraue Ihnen nicht. Ich denke nicht, dass Sie ehrlich sind.“ Er ergänzte: „Was Sie behaupten, getan zu haben, gefährdet willentlich und direkt die Interessen ihres Kindes.“