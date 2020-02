In den Flitterwochen zur Mai-Demonstration

Was war passiert? Mit seiner frisch angeheirateten Frau fuhr der Arbeitslose nach Berlin. „In Kreuzberg gibt es ein tolles Maifest, da war ich früher schon dabei. Dann sind wir auch bei der anschließenden revolutionären Demo mitgelaufen.“ Aufgrund der „Bullen“ in Kampfanzügen habe von Anfang an eine gespannte Atmosphäre geherrscht. Dass die Polizisten deshalb eine Schutzausrüstung tragen, weil sie bei den Mai-Demos seit Jahren regelmäßig mit Flaschen, Steinen und anderen Gegenständen attackiert werden, schien der 20-Jährige nicht begriffen zu haben. Als es zu Scharmützeln mit den Einsatzkräften kam, schleuderte der Tiroler zunächst eine Fahnenstange auf seine Gegner, dann eine Bierflasche. Diese traf eine Polizistin am Kopf, die trotz ihrer Ausrüstung auch noch am nächsten Tag Kopfschmerzen verspürte.