Währenddessen das Schweineschmalz in einer tiefen Pfanne schmelzen lassen. Die Zwiebel schälen, fein würfeln und in der Pfanne anschwitzen. Den Kristallzucker einstreuen und etwas karamellisieren lassen. Das eingesalzene Kraut ausdrücken und in die Pfanne zu dem Karamell geben.