Der Neu- und Ausbau soll zudem ein „Leuchtturm-Projekt“ für das Südburgenland sein. „Wir stärken damit Bildung und Forschung, entwickeln den Wirtschaftsstandort weiter und eröffnen vor allem neue Chancen für junge Menschen“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Anleihen werden am Vorbild des US-amerikanischen „Silicon Valley“ genommen. Die Umsetzung erfolgt in zwei Phasen, wobei die erste bereits bis Sommer 2022 fertiggestellt sein soll. Neben Lehrräumen entstehen unter anderem auch Labore, eine Bibliothek sowie eine Mensa. In der finalen Bauphase sind zudem Flächen für Start-ups vorgesehen.