„Wir haben ihn sehr geliebt und er wird uns fehlen“, berichtete seine Familie in einer Presseaussendung. Kercher habe sich nicht mehr vom tragischen Tod seiner Tochter erholt, berichtete sein Anwalt. Die 21-jährige Austauschstudentin war am 2. November 2007 halbnackt und mit durchgeschnittener Kehle in der Wohnung in Perugia entdeckt worden. Ihre Leiche wies 47 Messerstiche auf, die Studentin war vergewaltigt worden.