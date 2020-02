Heidi Klum will offensichtlich ein für allemal Schluss mit Gerüchten um eine mögliche Schwangerschaft machen. Zuerst erklärte sie in der aktuellen Folge von „Germany‘s next Topmodel“, dass „der Backofen zu“ sei, dann entledigte sie sich auf Instagram ihres voluminösen Kleides, das sie bei der amfAR-Gala in New York getragen hatte. Und darunter kam nicht nur ziemlich wenig Wäsche, sondern auch noch ein extrem flacher Bauch zum Vorschein.