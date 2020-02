Die Geschichte der Website mit dem markanten Eulen-Logo begann im Jahr 2000 in der Kleinstadt Needham, etwa eine halbe Stunde von Boston entfernt. Mit zwei Millionen US-Dollar (aktuell 1,8 Millionen Euro) Investorenkapital gründete der Amerikaner Stephen Kaufer dort seine Online-Plattform Tripadvisor. Die Idee: Eine Seite, auf der sich Nutzer einerseits über Reiseziele, Sehenswürdigkeiten oder Unterkünfte informieren konnten. Andererseits sollten sie ihre Reiseerlebnisse direkt auf der Seite bewerten und so wiederum anderen Besuchern bei der Auswahl helfen. Damit schien Kaufer einen Nerv der Zeit zu treffen. Die Community wuchs rasant. 2005 verzeichnete die Seite drei Millionen Bewertungen, zwei Jahre später zehn Millionen. Aktuell finden sich auf Tripadvisor über 830 Millionen Erfahrungsberichte und Meinungen zu 8,6 Millionen Unterkünften, Sehenswürdigkeiten, Restaurants und so weiter.