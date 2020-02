80 Prozent der Betroffenen finden wieder zurück in ein geordnetes Leben. „Wir überweisen kein Geld“, so Pöhl. Es werden vielmehr offene Zahlungen übernommen, Schulevents finanziert oder Behörden-Gespräche geführt. Er kennt die Gesichter zu den Geschichten und beweist Gespür. Mehr als 300 Betroffene haben so Hilfe erfahren. Es kommt viel Dank zurück. „Alleine hätte ich mich ewig im Kreis gedreht“, schreibt eine Betroffene.