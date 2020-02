Coronavirus-Arzt „an Erschöpfung“ gestorben

Eine weitere Tragödie rund um einen Coronavirus-Arzt hatte sich Anfang der Woche ereignet: Der 28-jährige Mediziner Song Yingjie überprüfte die Temperatur von Autolenkern und Fußgängern an einer Kontrollstation an der Grenze zur stark betroffenen Provinz Hubei. Als er zehn Tage hintereinander seinen Dienst bestritt, brach er nach Feierabend in seiner Unterkunft zusammen: Er hatte einen Herzstillstand erlitten - angeblich wegen Erschöpfung.