Emotionale Worte

Genauso ehrlich äußert er sich auch zur Beziehung zu seinem Vater. „Unsere gemeinsame Reise war keine leichte. Wir waren so sehr auf der Suche nach Erfolg, dass wir auf unsere eigene Vater-Sohn-Beziehung vergessen haben und mit der Zeit uns voneinander entfernten. Wir wollten beide seit langem dieses Vater-Sohn Bündnis zurückhaben. Und über die Jahre wuchsen wir wieder zusammen. So entschied ich mich in diesem Winter, ihn zu mir einzuladen und ein bisschen Zeit gemeinsam zu verbringen. Wir haben das noch nie gemacht, kein Wunder, dass diese Tage mich so glücklich stimmten. Familie ist die wichtigste Sache auf der Welt. Du kannst dir deine Familie nicht aussuchen, aber du kannst sie trotz der Unterschiede funktionieren lassen. Das sind die, die selbst dann dort sein werden, wenn du nichts mehr hast“, schreibt der Mercedes-Star auf Instagram und Twitter.