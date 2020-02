Nur knapp ist russischen Angaben zufolge ein Passagierflugzeug mit 172 Fluggästen an Bord am Donnerstagmorgen einer Katastrophe entkommen. Der Airbus A-320 habe sich gerade im Landeanflug befunden, als er unter Beschuss durch die syrische Luftabwehr geraten sei. Nur die schnelle Reaktion der Fluglotsen in Damaskus habe einen Abschuss verhindert, hieß es seitens des russischen Verteidigungsministeriums. Das Flugzeug wurde demnach umgeleitet und landete auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Khmeimim. Zur gleichen Zeit führte die israelische Luftwaffe Angriffe auf Ziele in den Vororten von Damaskus durch.