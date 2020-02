Wirtschaftswachstum in Asien durch Coronavirus gebremst

Zu schaffen gemacht haben der OMV zuletzt die niedrigen Öl- und Gaspreise: „Die Gaspreise waren nur halb so hoch, die Ölpreise waren um mehr als zehn Prozent niedriger“, so OMV-Chef Rainer Seele. Für heuer erwartet die OMV einen durchschnittlichen Brent-Rohölpreis von 60 Dollar pro Fass (2019: 64 Dollar). Insbesondere im ersten Quartal werde das Wirtschaftswachstum in China und Asien auch unter dem Coronavirus leiden, sagte Seele.