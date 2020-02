Spielerisch ein Schritt nach vorne?

Barcelona stand seit 2013 immer im Copa-Finale. Bilbaos Inaki Williams beendete diese Serie mit seinem Treffer in der 93. Minute. Trainer Setien war - „abgesehen vom Ergebnis“ - dennoch zufrieden. „Wir haben in spielerischer Hinsicht einen Schritt vorwärts gemacht“, betonte der 61-Jährige. Auf Barcelona wartet am Sonntagabend nun in der Liga das Match bei Betis Sevilla.