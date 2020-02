Coup um Heimfahrt zu finanzieren

Ihren 40-jährigen Landsmann wollen die beiden anderen Chilenen erst wenige Tage zuvor in Paris kennengelernt haben. Die drei Familienväter hatten ein ähnliches Schicksal und wollten eigentlich nur noch zu ihren Liebsten nach Hause. Doch dann beschlossen die drei kurzerhand Europa zu entdecken und landeten in Zams. „Auf der Fahrt haben wird über unsere finanziellen Probleme geredet. Die Idee, in ein Haus einzubrechen, hatten wir erst, als wir den Wagen am Parkplatz abstellten“, wollten die Südamerikaner der Vorsitzenden Richterin Andrea Wegscheider und dem Schöffensenat weismachen.