Oscar-Fluch bei Promis: Wahrheit oder Märchen?

Auch heute, Sonntag, Nacht fiebern weltweit wieder unzählige Zuschauer vor den Bildschirmen zu Hause mit, wenn die Oscars verliehen werden. Dabei ist besonders spannend: Wer taucht mit wem auf dem Red Carpet auf, wem wird in den Reden gedankt und wo gibt es verliebte Küsse? Vor allem aber: Was passiert nach der Oscarnacht? Wie lange halten die Beziehungen noch an? Offenbar gibt es ihn nämlich wirklich: Den Oscar-Fluch. Laut einer aktuellen Studie trifft er vor allem männliche Hauptdarsteller. Sie trennen sich am häufigsten kurz nach der Verleihung.