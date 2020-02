Doch nicht nur privat, sondern auch beruflich läuft für Zoe momentan alles rund. Drei Projekte filmte sie 2019 - unter anderem die Dokumentation „Habsburgs verkuppelte Töchter“, in der sie in die Rolle von Leopoldine von Brasilien schlüpfte. „Beim Dreh war ich schon im achten Monat schwanger, aber Dank der Mode von damals und der Kameraführung fiel der Bauch kaum auf. Wenn man allerdings ganz genau hinsieht, erkennt man es doch“, so Zoe.